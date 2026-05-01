Route gourmande entre montagne et vignoble Saint-Amour Jura

Route gourmande entre montagne et vignoble Bus Facile

Route gourmande entre montagne et vignoble 17 Place d’Armes 39160 Saint-Amour Jura Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 93000.0 Tarif :

Ce parcours gourmand prend sa source en Bresse avant de vous ouvrir une voie royale en direction du Jura. Ce pays de gastronomes et d’épicurieux révèle bien des surprises et des découvertes. En sillonnant cette nature splendide, entre vignoble, villages et montagnes, vous découvrirez en effet des passionnés de leur terroir, des vignerons bien sûr mais aussi des producteurs, des artisans… Bienvenue en pays lédonien !

Facile

https://www.montagnes-du-jura.fr/le-patrimoine-dans-tous-ses-etats/tour-dhorizon-des-produits-du-terroir-regalez-vous/routes-gourmandes/escapade-lons-saint-amour/

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English :

This gourmet itinerary begins in Bresse, before opening up a royal road towards the Jura. This land of gourmets and epicureans is full of surprises and discoveries. Criss-crossing this splendid countryside, between vineyards, villages and mountains, you’ll discover people who are passionate about their land, winegrowers of course, but also producers, craftsmen? Welcome to the Lédon region!

Deutsch :

Diese Gourmetroute entspringt in der Bresse, bevor sie Ihnen einen Königsweg in Richtung Jura eröffnet. Dieses Land der Gastronomen und Genießer offenbart viele Überraschungen und Entdeckungen. Auf Ihrer Reise durch die herrliche Natur zwischen Weinbergen, Dörfern und Bergen entdecken Sie Menschen, die sich leidenschaftlich für ihre Region einsetzen, natürlich Winzer, aber auch Produzenten und Handwerker? Willkommen im Land von Lédonien!

Italiano :

Questo itinerario gastronomico inizia nella Bresse, prima di portarvi sulla strada reale del Giura. Questa terra di buongustai ed epicurei è piena di sorprese e scoperte. Attraversando questa splendida campagna, tra vigneti, villaggi e montagne, scoprirete persone appassionate della loro terra, viticoltori, ma anche produttori e artigiani? Benvenuti nella regione del Lédon!

Español :

Este itinerario gastronómico comienza en Bresse, antes de llevarle por un camino real hasta el Jura. Esta tierra de gourmets y epicúreos está llena de sorpresas y descubrimientos. Atravesando esta espléndida campiña, entre viñedos, pueblos y montañas, descubrirá a gente apasionada por su tierra, viticultores por supuesto, pero también productores y artesanos.. Bienvenido a la región de Lédon

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-04-22 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data