Route panoramique la route de la Confession Villard-Reculas Isère

Route panoramique la route de la Confession Villard-Reculas Isère vendredi 1 août 2025.

Route panoramique la route de la Confession

Route panoramique la route de la Confession 38114 Villard-Reculas Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Première route d’accès à Villard-Reculas, la route de la Confession est exceptionnelle par sa construction, un défi pour l’époque, son exposition entre deux falaises, sa légende, référence à son nom et la vue époustouflante qu’elle offre toujours.

https://www.villard-reculas.com/ +33 4 76 80 45 69

English : Scenic roads Route de la Confession

The « Route de la Confession » was the first road to Villard-Reculas and was an exceptional achievement on account of its construction (a challenge for its time), its exposed position between two cliffs, its legend and the breathtaking views it still offers.

Deutsch : Route panoramique Route de la Confession

Als erste Zufahrtsstraße nach Villard-Reculas ist die Route de la Confession außergewöhnlich durch: ihren Bau, eine Herausforderung für die damalige Zeit, ihre exponierte Lage zwischen zwei Klippen, ihre Legende, die sich auf ihren Namen bezieht, und die atemberaubende Aussicht, die sie noch immer bietet.

Italiano :

La Strada della Confessione è stata la prima strada di accesso a Villard-Reculas ed è eccezionale per la sua costruzione, una sfida per l’epoca, per la sua esposizione tra due scogliere, per la sua leggenda, per il riferimento al suo nome e per la vista mozzafiato che ancora offre.

Español : Route panoramique Route de la Confession

La carretera de la Confesión fue la primera vía de acceso a Villard-Reculas y es excepcional por su construcción, un reto para su época, su exposición entre dos acantilados, su leyenda, una referencia a su nombre, y la impresionante vista que todavía ofrece.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-09-13 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme