Route touristique « Au cœur des vallées cévenoles »

Route touristique « Au cœur des vallées cévenoles » 07140 Gravières Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Une route sinueuse qui vous dévoilera toute l’authenticité des Cévennes d’Ardèche. Du fond de la vallée de la Thines jusqu’au plateau granitique de Montselgues vous serez émerveillés par des paysages sauvages exceptionnels.

+33 4 75 37 24 48

English : At the heart of the Cévennes valleys

A winding route unveiling all the authentic nature of the Cévennes in Ardèche. From the bottom of the Thines valley to the granite plateau of Montselgues, you will be enchanted by these exceptional, untamed landscapes.

Deutsch :

Eine kurvenreiche Straße, die Ihnen die ganze Authentizität der Cevennen der Ardèche enthüllt. Von der Talsohle des Thines-Tals bis zum Granitplateau von Montselgues werden Sie von außergewöhnlichen wilden Landschaften begeistert sein.

Italiano :

Una strada tortuosa che vi svelerà tutta l’autenticità delle Cévennes d’Ardèche. Dal fondo della valle di Thines all’altopiano granitico di Montselgues, sarete stupiti dagli eccezionali paesaggi selvaggi.

Español :

Una carretera sinuosa que le revelará toda la autenticidad de las Cevenas de Ardèche. Desde el fondo del valle de Thines hasta la meseta granítica de Montselgues, le sorprenderán los excepcionales paisajes salvajes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-08-01 par Agence de Développement Touristique de l’Ardèche source Apidae Tourisme