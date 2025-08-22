Route touristique Entre détente et panoramas La Balme-de-Sillingy Haute-Savoie

Route touristique Entre détente et panoramas

Partez à la découverte des Cerisiers à fleurs d’Asie sur les différentes communes que traverse cette magnifique route touristique. Après une halte au Parc des Jardins de Haute-Savoie, parcourez les panoramas et curiosités de notre territoire insolite.

Discover the Asian Cherry Blossoms in the different towns along this magnificent tourist route. After a stop at the Parc des Jardins de Haute-Savoie, explore the panoramas and curiosities of our unusual territory.

Begeben Sie sich auf die Entdeckung der asiatischen Blütenkirschen in den verschiedenen Gemeinden, durch die diese wunderschöne Touristenroute führt. Nach einem Halt im Parc des Jardins de Haute-Savoie durchstreifen Sie die Panoramen und Sehenswürdigkeiten unserer ungewöhnlichen Gegend.

Scoprite i ciliegi asiatici in fiore nei vari comuni che attraversano questo magnifico itinerario turistico. Dopo una sosta al Parco dei Giardini dell’Alta Savoia, esplorate i panorami e le attrazioni della nostra insolita regione.

Descubra los cerezos asiáticos en flor en los distintos municipios que atraviesa esta magnífica ruta turística. Tras una parada en el Parque de los Jardines de la Alta Saboya, explore los panoramas y las vistas de nuestra insólita región.

