Route touristique Entre nature et patrimoine La Balme-de-Sillingy Haute-Savoie

Route touristique Entre nature et patrimoine 165 route de Paris 74330 La Balme-de-Sillingy Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Partez à la découverte des sites incontournables de la Haute-Savoie Gorges du Fier, Domaine et Château de Montrottier… Faîte une halte au Parc des Jardins de Haute-Savoie pour découvrir des jardins miniatures représentant l’avant-pays haut-savoyard.

English :

Discover the must-see sites of the Haute-Savoie: Gorges du Fier, Domaine and Château de Montrottier… Stop at the Parc des Jardins de Haute-Savoie to discover miniature gardens representing the Haute-Savoie foreland.

Deutsch :

Entdecken Sie die unumgänglichen Sehenswürdigkeiten der Haute-Savoie: Gorges du Fier, Domaine et Château de Montrottier… Machen Sie einen Zwischenstopp im Parc des Jardins de Haute-Savoie, wo Sie Miniaturgärten entdecken können, die das Vorland der Haute-Savoie repräsentieren.

Italiano :

Scoprite i siti essenziali dell’Alta Savoia: Gole del Fier, Domaine e Château de Montrottier… Fate una sosta al Parco dei Giardini dell’Alta Savoia per scoprire i giardini in miniatura che rappresentano l’avampaese dell’Alta Savoia.

Español :

Descubra los lugares imprescindibles de la Alta Saboya: Gorges du Fier, Domaine y Château de Montrottier… Haga una parada en el Parque de los Jardines de la Alta Saboya para descubrir los jardines en miniatura que representan el antepaís de la Alta Saboya.

