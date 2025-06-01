Routes par le Maroc Doudeville Seine-Maritime

Routes par le Maroc Doudeville Seine-Maritime vendredi 1 août 2025.

Routes par le Maroc

Routes par le Maroc 76560 Doudeville Seine-Maritime Normandie

Durée : 240 Distance : 9400.0 Tarif :

Cette boucle de randonnée offre un vrai bain de nature entre champs et forêts en plein cœur de la campagne cauchoise. Sur votre chemin vous pourrez admirer différentes cultures que l’on retrouve dans le Pays de Caux comme le lin ou le blé. Chaque parcelle apporte une touche de couleur dans ces vastes étendues de champs et de plaines. En cours de route, vous découvrirez le charmant village de Routes avec ses maisons à colombage et ses larges étendues de vergers. Profitez de la quiétude de la campagne pour vous ressourcer.

+33 6 37 96 69 07

English : Routes par le Maroc

This hiking loop offers a real nature bath between fields and forests in the heart of the Cauchoise countryside. On your way you will be able to admire different crops that are found in the Pays de Caux such as flax or wheat. Each plot of land brings a touch of color in these vast expanses of fields and plains. Along the way, you will discover the charming village of Routes with its half-timbered houses and its wide expanses of orchards. Enjoy the quietness of the countryside to recharge your batteries.

Deutsch :

Dieser Rundwanderweg bietet ein wahres Naturerlebnis zwischen Feldern und Wäldern im Herzen der Landschaft der Cauchoise. Auf Ihrem Weg können Sie verschiedene Kulturen bewundern, die in der Region Pays de Caux angebaut werden, wie z. B. Flachs oder Weizen. Jede Parzelle bringt einen Hauch von Farbe in diese weiten Felder und Ebenen. Unterwegs entdecken Sie das charmante Dorf Routes mit seinen Fachwerkhäusern und den weitläufigen Obstplantagen. Genießen Sie die Ruhe auf dem Land, um neue Energie zu tanken.

Italiano :

Questo percorso a piedi offre un vero e proprio bagno di natura tra campi e foreste nel cuore della campagna di Cauchoise. Durante il percorso potrete ammirare le diverse colture presenti nel Pays de Caux, come il lino o il grano. Ogni appezzamento di terreno porta un tocco di colore a queste vaste distese di campi e pianure. Lungo il percorso, scoprirete l’affascinante villaggio di Routes con le sue case a graticcio e le sue ampie distese di frutteti. Godetevi la pace e la tranquillità della campagna e fate il pieno di energia.

Español :

Este circuito de senderismo ofrece un auténtico baño de naturaleza entre campos y bosques en plena campiña cauchoise. Por el camino podrá admirar diferentes cultivos que se dan en el Pays de Caux, como el lino o el trigo. Cada parcela aporta un toque de color a estas vastas extensiones de campos y llanuras. Por el camino, descubrirá el encantador pueblo de Routes, con sus casas de entramado de madera y sus amplias extensiones de huertos. Disfrute de la tranquilidad del campo y recargue las pilas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Normandie Tourisme