Saint-Barthélémy, vers les Bois de Péfranc et de Verteuil Saint-Barthélemy-d’Agenais Lot-et-Garonne

Saint-Barthélémy, vers les Bois de Péfranc et de Verteuil En VTT Difficulté moyenne

Saint-Barthélémy, vers les Bois de Péfranc et de Verteuil 47350 Saint-Barthélemy-d’Agenais Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 14100.0 Tarif :

Ce circuit sans grande difficulté traverse des zones boisées, des vergers de noisetiers et de pruniers d’Ente. Le centre équestre de bel-Air marque l’entrée des bois de Verteuil qui ne seront qu’effleurés.

+33 5 53 66 14 14

English : Saint-Barthélémy, vers les Bois de Péfranc et de Verteuil

This circuit without great difficulty crosses wooded areas, hazelnut and plum orchards. The riding school of Bel-Air marks the entrance to the woods of Verteuil, which will only be touched upon.

Deutsch : Saint-Barthélémy, vers les Bois de Péfranc et de Verteuil

Diese Strecke ohne große Schwierigkeiten führt durch bewaldete Gebiete und Obstgärten mit Haselnusssträuchern und Pflaumen aus Ente. Das Reitzentrum von Bel-Air markiert den Eingang zu den Wäldern von Verteuil, die nur gestreift werden.

Italiano :

Questo percorso, non molto difficile, attraversa zone boschive, noccioleti e frutteti di prugne. Il maneggio di Bel-Air segna l’ingresso al bosco di Verteuil, che verrà solo accennato.

Español : Saint-Barthélémy, vers les Bois de Péfranc et de Verteuil

Esta ruta, que no es muy difícil, pasa por zonas boscosas, huertos de avellanos y ciruelos. El picadero de Bel-Air marca la entrada al bosque de Verteuil, del que sólo se hablará.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-23 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine