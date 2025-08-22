Saint-Maurin / Ferrussac, randonnée dans les vergers Saint-Maurin Lot-et-Garonne

Saint-Maurin Ferrussac, randonnée dans les vergers En VTT Difficulté moyenne

Saint-Maurin Ferrussac, randonnée dans les vergers 47270 Saint-Maurin Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 12600.0 Tarif :

De l’Abbaye de Saint-Maurin, dans la vallée de l’Escorneboeuf, au Moulin de Ferrussac, implanté sur la Séoune, ce circuit traverse des vergers et franchi la frontière du Tarn-et-Garonne.

+33 5 53 66 14 14

English : Saint-Maurin Ferrussac, randonnée dans les vergers

From the Abbey of Saint-Maurin, in the Escorneboeuf valley, to the Moulin de Ferrussac, located on the Séoune river, this circuit crosses orchards and crosses the border of Tarn-et-Garonne.

Deutsch : Saint-Maurin Ferrussac, randonnée dans les vergers

Von der Abtei Saint-Maurin im Tal des Escorneboeuf bis zur Mühle von Ferrussac am Fluss Séoune führt diese Route durch Obstgärten und überquert die Grenze zum Tarn-et-Garonne.

Italiano :

Dall’Abbazia di Saint-Maurin, nella valle dell’Escorneboeuf, al Moulin de Ferrussac, situato sulla Séoune, questo percorso attraversa i frutteti e supera il confine della Tarn-et-Garonne.

Español : Saint-Maurin Ferrussac, randonnée dans les vergers

Desde la abadía de Saint-Maurin, en el valle de Escorneboeuf, hasta el Moulin de Ferrussac, situado en el Séoune, esta ruta atraviesa huertos y cruza la frontera del Tarn-et-Garonne.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-22 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine