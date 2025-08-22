Saint-Maurin / Ferrussac, randonnée dans les vergers Saint-Maurin Lot-et-Garonne
Saint-Maurin / Ferrussac, randonnée dans les vergers Saint-Maurin Lot-et-Garonne vendredi 1 mai 2026.
Saint-Maurin Ferrussac, randonnée dans les vergers En VTT Difficulté moyenne
Saint-Maurin Ferrussac, randonnée dans les vergers 47270 Saint-Maurin Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 12600.0 Tarif :
De l’Abbaye de Saint-Maurin, dans la vallée de l’Escorneboeuf, au Moulin de Ferrussac, implanté sur la Séoune, ce circuit traverse des vergers et franchi la frontière du Tarn-et-Garonne.
Difficulté moyenne
+33 5 53 66 14 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Saint-Maurin Ferrussac, randonnée dans les vergers
From the Abbey of Saint-Maurin, in the Escorneboeuf valley, to the Moulin de Ferrussac, located on the Séoune river, this circuit crosses orchards and crosses the border of Tarn-et-Garonne.
Deutsch : Saint-Maurin Ferrussac, randonnée dans les vergers
Von der Abtei Saint-Maurin im Tal des Escorneboeuf bis zur Mühle von Ferrussac am Fluss Séoune führt diese Route durch Obstgärten und überquert die Grenze zum Tarn-et-Garonne.
Italiano :
Dall’Abbazia di Saint-Maurin, nella valle dell’Escorneboeuf, al Moulin de Ferrussac, situato sulla Séoune, questo percorso attraversa i frutteti e supera il confine della Tarn-et-Garonne.
Español : Saint-Maurin Ferrussac, randonnée dans les vergers
Desde la abadía de Saint-Maurin, en el valle de Escorneboeuf, hasta el Moulin de Ferrussac, situado en el Séoune, esta ruta atraviesa huertos y cruza la frontera del Tarn-et-Garonne.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-22 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine