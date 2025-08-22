Saint-Pardoux-du-Breuil, entre Trec et Garonne Saint-Pardoux-du-Breuil Lot-et-Garonne

Saint-Pardoux-du-Breuil, entre Trec et Garonne A pieds Facile

Saint-Pardoux-du-Breuil, entre Trec et Garonne 47200 Saint-Pardoux-du-Breuil Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 9600.0 Tarif :

Ce parcours longe la rivière Trec dans sa première partie pour rejoindre la Filhole, espace nature de la ville de Marmande. Il suit ensuite les berges de la Garonne et la digue qui entoure le lac des Prairies.

Facile

+33 5 53 66 14 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Saint-Pardoux-du-Breuil, entre Trec et Garonne

The first part of this route runs along the river Trec to reach the Filhole, a nature area in the town of Marmande. It then follows the banks of the Garonne and the dyke that surrounds the Lac des Prairies.

Deutsch : Saint-Pardoux-du-Breuil, entre Trec et Garonne

Dieser Weg führt in seinem ersten Abschnitt am Fluss Trec entlang und erreicht die Filhole, ein Naturgebiet der Stadt Marmande. Anschließend folgt er den Ufern der Garonne und dem Damm, der den Lac des Prairies umgibt.

Italiano :

La prima parte di questo percorso costeggia il fiume Trec per raggiungere il Filhole, un’area naturale nella città di Marmande. Segue poi le rive della Garonna e la diga che circonda il Lac des Prairies.

Español : Saint-Pardoux-du-Breuil, entre Trec et Garonne

La primera parte de esta ruta discurre a lo largo del río Trec para llegar al Filhole, un espacio natural en la ciudad de Marmande. A continuación, sigue las orillas del Garona y el dique que rodea el Lago de las Praderas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-23 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine