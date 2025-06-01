SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE Entre vallon et plateau Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Durée : 180 Distance : 10540.0

Une promenade entre un vallon ombragé et le plateau ensoleillé, pour écouter et découvrir les oiseaux des Alpilles.

English :

A walk between a shaded valley and the sunny plateau, to listen and discover the birds of the Alpilles.

Deutsch :

Ein Spaziergang zwischen einem schattigen Tal und dem sonnigen Plateau, bei dem Sie die Vögel der Alpilles hören und entdecken können.

Italiano :

Una passeggiata tra una valle ombrosa e un altopiano soleggiato, per ascoltare e scoprire gli uccelli delle Alpilles.

Español :

Un paseo entre un valle sombreado y la meseta soleada, para escuchar y descubrir las aves de los Alpilles.

