SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE Entre vallon et plateau Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône vendredi 1 août 2025.
Durée : 180 Distance : 10540.0 Tarif :
Une promenade entre un vallon ombragé et le plateau ensoleillé, pour écouter et découvrir les oiseaux des Alpilles.
English :
A walk between a shaded valley and the sunny plateau, to listen and discover the birds of the Alpilles.
Deutsch :
Ein Spaziergang zwischen einem schattigen Tal und dem sonnigen Plateau, bei dem Sie die Vögel der Alpilles hören und entdecken können.
Italiano :
Una passeggiata tra una valle ombrosa e un altopiano soleggiato, per ascoltare e scoprire gli uccelli delle Alpilles.
Español :
Un paseo entre un valle sombreado y la meseta soleada, para escuchar y descubrir las aves de los Alpilles.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-16 par Provence Tourisme / Parc Naturel Régional des Alpilles