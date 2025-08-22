Sainte-Colombe-de-Villeneuve, les grottes de Lastournelles Sainte-Colombe-de-Villeneuve Lot-et-Garonne

Sainte-Colombe-de-Villeneuve, les grottes de Lastournelles En VTT Difficulté moyenne

Sainte-Colombe-de-Villeneuve, les grottes de Lastournelles 47300 Sainte-Colombe-de-Villeneuve Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 10900.0 Tarif :

Randonnée bucolique, avec des haltes à l’église de Nouaillac, aux grottes de Lastournelles, au lac de Baniérettes avec son vergers conservatoire de noisetiers, figuiers, cerisiers, pommiers…

+33 5 53 66 14 14

English : Sainte-Colombe-de-Villeneuve, les grottes de Lastournelles

Bucolic hike, with stops at the church of Nouaillac, the caves of Lastournelles, the lake of Baniérettes with its conservatory orchards of hazelnut, fig, cherry and apple trees…

Deutsch : Sainte-Colombe-de-Villeneuve, les grottes de Lastournelles

Bukolische Wanderung mit Zwischenstopps an der Kirche von Nouaillac, den Höhlen von Lastournelles, dem See von Baniérettes mit seinen konservativen Obstgärten mit Haselnuss-, Feigen-, Kirsch- und Apfelbäumen…

Italiano :

Una passeggiata bucolica, con soste alla chiesa di Nouaillac, alle grotte di Lastournelles, al lago di Baniérettes con il suo giardino d’inverno di noccioli, fichi, ciliegi e meli.

Español : Sainte-Colombe-de-Villeneuve, les grottes de Lastournelles

Un paseo bucólico, con paradas en la iglesia de Nouaillac, las cuevas de Lastournelles, el lago de Baniérettes con su huerto conservador de avellanos, higueras, cerezos y manzanos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine