Sainte-Gemme, randonnée dans les collines Gasconne Sainte-Gemme-Martaillac Lot-et-Garonne

Sainte-Gemme, randonnée dans les collines Gasconne 47250 Sainte-Gemme-Martaillac Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 10400.0 Tarif :

Au départ de l’église de Sainte-Gemme, vous parcourrez un circuit de transition entre le paysage du fleuve Garonne et celui du massif landais, à deux pas de la forêt du Mas-d’Agenais.

+33 5 53 66 14 14

English : Sainte-Gemme, randonnée dans les collines Gasconne

Starting from the church of Sainte-Gemme, you will walk along a transitional route between the landscape of the river Garonne and that of the Landes massif, close to the forest of Mas-d’Agenais.

Deutsch : Sainte-Gemme, randonnée dans les collines Gasconne

Ausgehend von der Kirche von Sainte-Gemme begeben Sie sich auf einen Rundweg, der den Übergang zwischen der Landschaft des Flusses Garonne und der des Landes-Massivs bildet, ganz in der Nähe des Waldes von Mas-d’Agenais.

Partendo dalla chiesa di Sainte-Gemme, si percorre un itinerario di transizione tra il paesaggio del fiume Garonna e quello del massiccio delle Landes, vicino alla foresta del Mas-d’Agenais.

Español : Sainte-Gemme, randonnée dans les collines Gasconne

Partiendo de la iglesia de Sainte-Gemme, recorrerá una ruta de transición entre el paisaje del río Garona y el del macizo de las Landas, cerca del bosque del Mas-d’Agenais.

