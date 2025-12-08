Saveurs Cévenoles Planzolles Ardèche

Saveurs Cévenoles

Saveurs Cévenoles Place de la Mairie 07230 Planzolles Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Depuis Planzolles, pédalez sur les petites routes sinueuses bordées de murettes, terrasses cultivées et maisons en pierre de grès rose. Glissez entre les vignes et les oliviers, témoins silencieux du temps qui s’écoule.

https://carte.ardeche-guide.com/parcours/velo-a-assistance-electrique/9fecc4b1-f29d-4fc8-8aea-aef4430c287d/saveurs-cevenoles +33 4 75 37 24 48

English : Cevennes Flavors

From Planzolles, pedal along the winding small roads bordered by low stone walls, terraces, and houses made of pink sandstone. Glide between the vines, extending their generous clusters towards the sun, and the olive trees, silent witnesses to the passing of time.

Deutsch :

Von Planzolles aus radeln Sie auf kleinen, kurvigen Straßen, die von Mäuerchen, bewirtschafteten Terrassen und Häusern aus rosa Sandstein gesäumt sind. Gleiten Sie zwischen Weinbergen und Olivenbäumen hindurch, die stumme Zeugen der vergehenden Zeit sind.

Italiano :

Da Planzolles, pedalate lungo stradine tortuose fiancheggiate da muretti, terrazze coltivate e case in arenaria rosa. Si passa attraverso vigneti e uliveti, testimoni silenziosi del passare del tempo.

Español :

Desde Planzolles, pedalee por sinuosas callejuelas bordeadas de muros bajos, terrazas cultivadas y casas de arenisca rosa. Deslícese entre viñedos y olivares, testigos mudos del paso del tiempo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Agence de Développement Touristique de l’Ardèche source Apidae Tourisme