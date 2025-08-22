Savignac-sur-Leyze, vers Cambe de l’Homme Savignac-sur-Leyze Lot-et-Garonne

Savignac-sur-Leyze, vers Cambe de l’Homme A pieds Difficulté moyenne

Savignac-sur-Leyze, vers Cambe de l’Homme 47150 Savignac-sur-Leyze Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 10800.0 Tarif :

Ce circuit très ouvert, offre de jolis points de vue sur les villages qui entourent Savignac ; Lacaussade, Monflanquin, Monségur et Saint-Aubin. Attention, lors des crues du Dounech, ce circuit n’est pas praticable.

+33 5 53 66 14 14

English : Savignac-sur-Leyze, vers Cambe de l’Homme

This very open trail offers lovely views of the villages surrounding Savignac; Lacaussade, Monflanquin, Monségur and Saint-Aubin. Please note that this trail is not passable when the Dounech is flooded.

Deutsch : Savignac-sur-Leyze, vers Cambe de l’Homme

Dieser sehr offene Rundweg bietet schöne Aussichtspunkte auf die Dörfer rund um Savignac; Lacaussade, Monflanquin, Monségur und Saint-Aubin. Achtung: Bei Hochwasser des Dounech ist dieser Rundweg nicht begehbar.

Italiano :

Questo percorso molto aperto offre splendide viste sui villaggi che circondano Savignac: Lacaussade, Monflanquin, Monségur e Saint-Aubin. Attenzione, durante le piene del Dounech questo circuito non è praticabile.

Español : Savignac-sur-Leyze, vers Cambe de l’Homme

Esta ruta, muy abierta, ofrece hermosas vistas de los pueblos que rodean Savignac: Lacaussade, Monflanquin, Monségur y Saint-Aubin. Tenga en cuenta que durante las crecidas del Dounech, esta ruta no es practicable.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine