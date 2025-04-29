Semide dans la Grande Guerre Semide Ardennes

Semide dans la Grande Guerre Place de la Mairie 08400 Semide Ardennes Grand Est

Durée : Distance : 7000.0 Tarif :

Pédestre 6,7km 2h. Un circuit vous proposant de partir à la découverte de ce haut lieu de l’occupation allemande et des batailles de la Première Guerre Mondiale.

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/288463-semide-dans-la-grande-guerre +33 3 24 71 97 57

English :

Pedestrian 6,7km 2h. A circuit proposing you to discover this high place of the German occupation and the battles of the First World War.

Deutsch :

Zu Fuß 6,7 km 2 Stunden. Ein Rundgang, der Ihnen vorschlägt, diese Hochburg der deutschen Besatzung und der Schlachten des Ersten Weltkriegs zu entdecken.

Italiano :

A piedi 6,7 km 2 ore. Un circuito che offre l’opportunità di scoprire questo importante sito dell’occupazione tedesca e delle battaglie della Prima Guerra Mondiale.

Español :

A pie 6,7km 2h. Un circuito que le ofrece la oportunidad de descubrir este importante lugar de la ocupación alemana y de las batallas de la Primera Guerra Mundial.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-29 par Ardennes Tourisme