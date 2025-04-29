Semide dans la Grande Guerre Semide Ardennes
Pédestre 6,7km 2h. Un circuit vous proposant de partir à la découverte de ce haut lieu de l’occupation allemande et des batailles de la Première Guerre Mondiale.
English :
Pedestrian 6,7km 2h. A circuit proposing you to discover this high place of the German occupation and the battles of the First World War.
Deutsch :
Zu Fuß 6,7 km 2 Stunden. Ein Rundgang, der Ihnen vorschlägt, diese Hochburg der deutschen Besatzung und der Schlachten des Ersten Weltkriegs zu entdecken.
Italiano :
A piedi 6,7 km 2 ore. Un circuito che offre l’opportunità di scoprire questo importante sito dell’occupazione tedesca e delle battaglie della Prima Guerra Mondiale.
Español :
A pie 6,7km 2h. Un circuito que le ofrece la oportunidad de descubrir este importante lugar de la ocupación alemana y de las batallas de la Primera Guerra Mundial.
