Sente Verte Balade champêtre en Berry-Sologne Aubigny-sur-Nère Cher

Sente Verte Balade champêtre en Berry-Sologne 18380 Ennordres Cher Centre-Val de Loire

La sente verte est un parcours de randonnée qui suit l’ancienne voie ferrée Bourges-Sully-sur-Loire. Elle traverse le territoire Sauldre et Sologne et offre aux randonneurs de beaux paysages mais aussi les traces des passages de l’écrivain Alain-Fournier et du chirurgien chimiste Nicolas Leblanc.

English : Sente Verte a bucolic walk in Berry-Sologne

The green trail is a hiking trail that follows the old railway line Bourges-Sully-sur-Loire. It crosses the Sauldre and Sologne area and offers hikers beautiful landscapes but also the traces of the passages of the writer Alain-Fournier and the chemical surgeon Nicolas Leblanc.

Deutsch :

Die Sente verte ist eine Wanderroute, die der ehemaligen Eisenbahnstrecke Bourges-Sully-sur-Loire folgt. Sie durchquert das Gebiet Sauldre et Sologne und bietet Wanderern nicht nur schöne Landschaften, sondern auch die Spuren der Durchgänge des Schriftstellers Alain-Fournier und des Chemiechirurgen

Italiano :

La Sente Verte è un sentiero escursionistico che segue la vecchia linea ferroviaria Bourges-Sully-sur-Loire. Attraversa la zona di Sauldre e Sologne e offre agli escursionisti splendidi paesaggi ma anche le tracce dei passaggi dello scrittore Alain-Fournier e del chirurgo chimico Nicolas Leblanc.

Español :

La Sente Verte es una ruta de senderismo que sigue la antigua línea ferroviaria Bourges-Sully-sur-Loire. Atraviesa la zona de Sauldre y Sologne y ofrece a los excursionistas bellos paisajes pero también las huellas de los pasos del escritor Alain-Fournier y del cirujano químico Nicolas Leblanc.

