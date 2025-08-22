Sentier artistique de Corrençon

Sentier artistique de Corrençon
Corrençon-en-Vercors, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Dans cette première étape du sentier d’art, le marcheur est invité à rencontrer Andarta, guerrière Voconce à coiffe d’ours. Dea Andarta était une déesse votive de Die à l’époque des peuplades celtes, les Voconces dont sont issus les Vertacomicoriens.

In this first stage of the art trail, the walker is invited to meet Andarta, a Voconce warrior with a bear headdress. Dea Andarta was a votive goddess of Die at the time of the Celtic tribes, the Voconces, from which the Vertacomicorians originated.

In dieser ersten Etappe des Kunstpfades wird der Wanderer eingeladen, Andarta, eine Voconce-Kriegerin mit Bärenkappe, zu treffen. Dea Andarta war eine Votivgöttin aus Die zur Zeit der keltischen Stämme, der Voconces, von denen die Vertacomicoriens abstammen.

In questa prima tappa del percorso artistico, il visitatore è invitato a incontrare Andarta, un guerriero Voconce con un copricapo d’orso. Dea Andarta era una dea votiva di Die al tempo delle tribù celtiche, i Voconces, da cui i Vertacomicoriani hanno avuto origine.

En esta primera etapa del recorrido artístico, se invita al caminante a conocer a Andarta, una guerrera voconce con un tocado de oso. Dea Andarta era una diosa votiva de Die en la época de las tribus celtas, los Voconces, de los que proceden los Vertacomicorianos.

