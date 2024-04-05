Sentier botanique La Roque-d’Anthéron Bouches-du-Rhône
Sentier botanique La Roque-d’Anthéron Bouches-du-Rhône vendredi 1 août 2025.
Sentier botanique
Sentier botanique Départ de la résidence La Baume 13640 La Roque-d’Anthéron Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Durée : 90 Distance : Tarif :
Sentier balisé d’environ 1 kilomètre, au départ de la résidence de la Baume
+33 4 42 99 00 26
English :
Marked trail, approx. 1 km long, starting from the résidence de la Baume.
Deutsch :
Markierter Pfad von ca. 1 km Länge, ausgehend von der Residenz La Baume
Italiano :
Sentiero segnalato di circa 1 chilometro, con partenza dalla residenza di La Baume
Español :
Sendero señalizado de aproximadamente 1 kilómetro, a partir de la residencia de La Baume
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-04-05 par Provence Tourisme / Office de Tourisme de La Roque d’Anthéron