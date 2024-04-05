Sentier botanique La Roque-d’Anthéron Bouches-du-Rhône

Sentier botanique Départ de la résidence La Baume 13640 La Roque-d’Anthéron Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : 90

Sentier balisé d’environ 1 kilomètre, au départ de la résidence de la Baume

  +33 4 42 99 00 26

English :

Marked trail, approx. 1 km long, starting from the résidence de la Baume.

Deutsch :

Markierter Pfad von ca. 1 km Länge, ausgehend von der Residenz La Baume

Italiano :

Sentiero segnalato di circa 1 chilometro, con partenza dalla residenza di La Baume

Español :

Sendero señalizado de aproximadamente 1 kilómetro, a partir de la residencia de La Baume

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-04-05 par Provence Tourisme / Office de Tourisme de La Roque d’Anthéron