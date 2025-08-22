Sentier Botanique des Gorges de Saint-Pierre Beauvezer Alpes-de-Haute-Provence

Sentier Botanique des Gorges de Saint-Pierre

Sentier Botanique des Gorges de Saint-Pierre Parking des gorges de Saint-Pierre 04370 Beauvezer Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : Tarif :

Le départ de ce sentier se trouve au parking des gorges de Saint-Pierre à Beauvezer. Il est accessible depuis le hameau de Villars-Heyssier via une piste forestière carrossable de 1,3 km

https://www.verdontourisme.com/ +33 4 92 83 41 92

English : Sentier Botanique des Gorges de Saint-Pierre

The trail starts from the Gorges de Saint-Pierre parking lot in Beauvezer. It is accessible from the hamlet of Villars-Heyssier via a 1.3 km forest track

Deutsch :

Dieser Pfad beginnt am Parkplatz der Schluchten von Saint-Pierre in Beauvezer. Er ist vom Weiler Villars-Heyssier aus über einen 1,3 km langen befahrbaren Waldweg erreichbar

Italiano :

Il sentiero parte dal parcheggio delle Gorges de Saint-Pierre a Beauvezer. Si raggiunge dalla frazione di Villars-Heyssier attraverso un sentiero forestale di 1,3 km

Español :

El sendero parte del aparcamiento de Gorges de Saint-Pierre, en Beauvezer. Se accede desde la aldea de Villars-Heyssier por una pista forestal de 1,3 km

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-29 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme