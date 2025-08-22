Sentier Botanique des Gorges de Saint-Pierre Beauvezer Alpes-de-Haute-Provence
Sentier Botanique des Gorges de Saint-Pierre
Sentier Botanique des Gorges de Saint-Pierre Parking des gorges de Saint-Pierre 04370 Beauvezer Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur
Le départ de ce sentier se trouve au parking des gorges de Saint-Pierre à Beauvezer. Il est accessible depuis le hameau de Villars-Heyssier via une piste forestière carrossable de 1,3 km
English : Sentier Botanique des Gorges de Saint-Pierre
The trail starts from the Gorges de Saint-Pierre parking lot in Beauvezer. It is accessible from the hamlet of Villars-Heyssier via a 1.3 km forest track
Deutsch :
Dieser Pfad beginnt am Parkplatz der Schluchten von Saint-Pierre in Beauvezer. Er ist vom Weiler Villars-Heyssier aus über einen 1,3 km langen befahrbaren Waldweg erreichbar
Italiano :
Il sentiero parte dal parcheggio delle Gorges de Saint-Pierre a Beauvezer. Si raggiunge dalla frazione di Villars-Heyssier attraverso un sentiero forestale di 1,3 km
Español :
El sendero parte del aparcamiento de Gorges de Saint-Pierre, en Beauvezer. Se accede desde la aldea de Villars-Heyssier por una pista forestal de 1,3 km
