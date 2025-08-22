Sentier botanique du parc de la Murgière Massieu Isère

Sentier botanique du parc de la Murgière

Sentier botanique du parc de la Murgière Départ de la place de l’école (passerelle) et du parking de la mairie 38620 Massieu Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Contemplez une quarantaine d’espèces d’arbres et arbustes indigènes ou exotiques. Rares ou communs, petits ou grands, à chacun sa beauté et ses secrets !

Des jeux pour les enfants, une mare pédagogique et des tables de pique-nique ponctuent le parcours.

https://www.massieu38.fr/ +33 4 76 07 52 79

English : Parc de la Murgière Botanical Trail

Contemplate some forty species of native or exotic trees and shrubs. Rare or common, small or large, each has its own beauty and secrets!

Games for children, an educational pond and picnic tables punctuate the route.

Deutsch : Botanikpfad im Parc de la Murgière

Betrachten Sie rund 40 verschiedene Arten von einheimischen und exotischen Bäumen und Sträuchern. Seltene oder gewöhnliche, kleine oder große, jeder hat seine Schönheit und seine Geheimnisse!

Kinderspiele, ein pädagogischer Teich und Picknicktische säumen den Weg.

Italiano :

Contemplate una quarantina di specie di alberi e arbusti indigeni o esotici. Rare o comuni, piccole o grandi, ognuna ha la sua bellezza e i suoi segreti!

Giochi per bambini, un laghetto didattico e tavoli da picnic punteggiano il percorso.

Español :

Contemple unas cuarenta especies de árboles y arbustos autóctonos o exóticos. Raro o común, pequeño o grande, ¡cada uno tiene su propia belleza y secretos!

Juegos para niños, un estanque educativo y mesas de picnic jalonan el recorrido.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-01-18 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme