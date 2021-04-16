Sentier botanique du Vieil Eyguians Garde-Colombe Hautes-Alpes

Sentier botanique du Vieil Eyguians

Sentier botanique du Vieil Eyguians Eyguians 05300 Garde-Colombe Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

C’est un sentier très agréable qui ravira les petits marcheurs pour la tranquillité de ses lieux et sa facilité de marche. Vous découvrirez plusieurs espèces de feuillus et de résineux assez communes avec des informations simples adaptées à tout public.

http://www.sisteron-buech.fr/ +33 4 92 65 09 38

English :

It’s a very pleasant trail that will delight little walkers for its tranquility and ease of walking. You’ll discover several common species of deciduous and coniferous trees, with simple information adapted to all ages.

Deutsch :

Es handelt sich um einen sehr angenehmen Pfad, der kleine Wanderer wegen seiner ruhigen Umgebung und der Leichtigkeit des Gehens begeistern wird. Sie werden mehrere recht häufige Laub- und Nadelbaumarten mit einfachen Informationen entdecken, die für alle Altersgruppen geeignet sind.

Italiano :

Si tratta di un sentiero molto piacevole che piacerà ai piccoli escursionisti per la sua tranquillità e facilità di percorrenza. Scoprirete diverse specie comuni di alberi di latifoglie e conifere con informazioni semplici e adatte a tutti i tipi di pubblico.

Español :

Se trata de un camino muy agradable que hará las delicias de los pequeños caminantes por su tranquilidad y facilidad de recorrido. Descubrirá varias especies comunes de árboles de hoja caduca y de coníferas con información sencilla y adaptada a todos los públicos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-04-16 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme