Sentier botanique Jean Baronian au lac des Buissonnades Oraison Alpes-de-Haute-Provence

Sentier botanique Jean Baronian au lac des Buissonnades

Sentier botanique Jean Baronian au lac des Buissonnades Chemin des Buissonnades 04700 Oraison Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : Tarif :

Passionné de faune et de flore, Jean Baronian, alors membre de l’Office de Tourisme, a créé en 2000 le sentier botanique autour du lac de baignade. Aujourd’hui, des panneaux et des plots avec QR codes vous feront découvrir la richesse locale.

http://www.tourisme-manosque.fr/ +33 4 92 78 60 80

English : Sentier botanique Jean Baronian au lac des Buissonnades

In 2000, Jean Baronian, then a member of the Tourist Office, created the botanical trail around the bathing lake. Today, panels and studs with QR codes will help you discover the local wealth.

Deutsch : Sentier botanique Jean Baronian au lac des Buissonnades

Jean Baronian, der eine Leidenschaft für Fauna und Flora hegte und damals Mitglied des Fremdenverkehrsamtes war, legte im Jahr 2000 den botanischen Pfad rund um den Badesee an. Heute können Sie auf Schildern und Plots mit QR-Codes den lokalen Reichtum entdecken.

Italiano :

Nel 2000, Jean Baronian, all’epoca membro dell’Ufficio del Turismo, ha creato il sentiero botanico intorno al lago balneabile. Oggi, cartelli e segnalatori con codici QR vi aiuteranno a scoprire la ricchezza delle risorse locali.

Español : Sentier botanique Jean Baronian au lac des Buissonnades

En 2000, Jean Baronian, entonces miembro de la Oficina de Turismo, creó el sendero botánico que rodea el lago de baño. Hoy, señales y balizas con códigos QR te ayudarán a descubrir la riqueza de los recursos locales.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-26 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme