Sentier de bathelemont Bathelémont Meurthe-et-Moselle

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Sentier de bathelemont 54370 Bathelémont Meurthe-et-Moselle Grand Est

La Communauté de Communes du Sânon compte désormais un nouveau sentier de randonnée à son palmarès déjà riche qui ravira aussi bien les petits que les grands randonneurs.

Ce sentier de 8 kilomètres qui démarre au centre du village vous permet de découvrir la faune et la flore locale avec de beaux panoramas en prime. Vous pourrez ainsi admirer des plantes rares dans le bois de Bénamont: la laiche précoce, le lys, martagon et la bermudienne (une fleur d’Amérique).

En matière d’histoire locale, ce sentier n’est pas en reste blockhaus, stèles, monuments des trois premiers américains, site gallo romain, site des cuisines, la bataille de chars d’Arracourt, motte féodale, cadran solaire, etc…

Au « Poulailler », hall d’exposition ouvert en permanence en face de la Mairie, 19 panneaux retracent l’histoire locale. Bonne randonnée !

http://www.ccsanon.fr/ +33 3 83 72 05 64

English :

The Community of Communes of Le Sânon now has a new hiking trail in its already rich list of achievements that will delight both small and large hikers

This 8-kilometre trail, which starts in the centre of the village, allows you to discover the local fauna and flora with beautiful panoramas as a bonus. You will be able to admire rare plants in the Bénamont woods: the early laiche, the lily, the martagon and the bermuda flower (an American flower)

As far as local history is concerned, this trail is not to be outdone: blockhouses, steles, monuments of the first three Americans, Gallo-Roman site, site of the kitchens, the battle of Arracourt tanks, feudal mound, sundial, etc…

At the « Poulailler », an exhibition hall permanently open in front of the Town Hall, 19 panels retrace local history. Have a good hike!

Deutsch :

Die Communauté de Communes du Sânon hat nun einen neuen Wanderweg in ihrer ohnehin schon reichen Liste, der sowohl kleine als auch große Wanderer begeistern wird

Dieser 8 km lange Wanderweg, der in der Dorfmitte beginnt, bietet Ihnen die Möglichkeit, die lokale Flora und Fauna zu entdecken und dabei schöne Panoramen zu genießen. Im Wald von Bénamont können Sie seltene Pflanzen bewundern: die Frühsegge, die Lilie, die Martagon und die Bermudienne (eine amerikanische Blume)

Auch die lokale Geschichte kommt auf diesem Pfad nicht zu kurz: Blockhäuser, Stelen, Denkmäler der ersten drei Amerikaner, eine gallorömische Stätte, die Stätte der Küchen, die Panzerschlacht von Arracourt, eine feudale Motte, eine Sonnenuhr usw.

Im « Poulailler », einer ständig geöffneten Ausstellungshalle gegenüber dem Rathaus, wird auf 19 Tafeln die lokale Geschichte dargestellt. Viel Spaß beim Wandern!

Italiano :

La Communauté de Communes du Sânon ha ora un nuovo sentiero escursionistico da aggiungere al suo già ricco elenco di realizzazioni, che farà la gioia di escursionisti giovani e meno giovani

Questo percorso di 8 chilometri, che parte dal centro del paese, permette di scoprire la flora e la fauna locali, con splendide viste panoramiche. Nei boschi di Bénamont si potranno ammirare piante rare: il giglio precoce, il giglio martagone e il bermudagrass (un fiore originario dell’America)

Per quanto riguarda la storia locale, questo percorso non manca: fortini, stele, monumenti dei primi tre americani, sito gallo-romano, il sito delle cucine, la battaglia dei carri armati di Arracourt, tumulo feudale, meridiana, ecc…

Nel « Poulailler », una sala espositiva aperta in permanenza di fronte al Municipio, 19 pannelli ripercorrono la storia locale. Buona passeggiata!

Español :

La Communauté de Communes du Sânon cuenta ahora con una nueva ruta de senderismo que se suma a su ya rica lista de logros y que hará las delicias de los excursionistas jóvenes y mayores

Este sendero de 8 kilómetros, que comienza en el centro del pueblo, permite descubrir la flora y la fauna locales, con hermosas vistas panorámicas. Podrá admirar plantas raras en los bosques de Bénamont: el lirio temprano, el lirio martagón y el bermudagrass (una flor de América)

En cuanto a la historia local, no falta en este camino: blocaos, estelas, monumentos de los tres primeros americanos, yacimiento galo-romano, sitio de las cocinas, batalla de tanques de Arracourt, túmulo feudal, reloj de sol, etc.

En el « Poulailler », una sala de exposiciones abierta permanentemente frente al Ayuntamiento, 19 paneles recorren la historia local. ¡Que tengas un buen paseo!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-26 par Système d’information touristique Lorrain