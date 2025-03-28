SENTIER DE BAZEILLES (N°66) Le Ham Mayenne

Le sentier de Bazeilles dispose d’un relief assez accidenté. Constitué à 67% de terre, il offre de superbes points de vue.

English :

The path of Bazeilles has a rather uneven relief. It is made up of 67% of earth and offers superb views.

Deutsch :

Der Pfad von Bazeilles hat ein ziemlich unebenes Relief. Er besteht zu 67% aus Erde und bietet wunderschöne Aussichtspunkte.

Italiano :

Il sentiero di Bazeilles presenta un terreno piuttosto irregolare. È costituito per il 67% da terra e offre panorami superbi.

Español :

El sendero de Bazeilles presenta un terreno bastante accidentado. Está compuesto en un 67% de tierra y ofrece unas vistas magníficas.

