Sentier de découverte aménagé du plateau de la Verrerie Saint-Nicolas-des-Biefs Allier

Sentier de découverte aménagé du plateau de la Verrerie

Sentier de découverte aménagé du plateau de la Verrerie Plateau de la Verrerie 03250 Saint-Nicolas-des-Biefs Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Accès libre. Aménagé sur le plateau de la Verrerie, ce sentier d’ 1,5 km permet, grâce aux tables de lecture, la découverte du paysage environnant et d’une tourbière.

+33 4 70 56 40 78

English : Sentier de découverte aménagé du plateau de la Verrerie

Free access. Built on the Verrerie plateau, this 1.5 km trail features reading tables to help you discover the surrounding landscape and a peat bog.

Deutsch : Sentier de découverte aménagé du plateau de la Verrerie

Der Zugang ist frei. Dieser 1,5 km lange Pfad wurde auf dem Plateau de la Verrerie angelegt und ermöglicht es, die umliegende Landschaft und ein Torfmoor anhand von Lesetischen zu entdecken.

Italiano :

Accesso libero. Questo sentiero di 1,5 km sull’altopiano della Verrerie è dotato di tavole di lettura per scoprire il paesaggio circostante e una torbiera.

Español : Sentier de découverte aménagé du plateau de la Verrerie

Acceso libre. Este sendero de 1,5 km en la meseta de Verrerie cuenta con mesas de lectura que le ayudarán a descubrir el paisaje circundante y una turbera.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-18 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme