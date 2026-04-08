24e Festival des Monts de la Madeleine Eglise Saint-Nicolas-des-Biefs

Saint-Nicolas-des-Biefs

24e Festival des Monts de la Madeleine

Eglise DA 420 Saint-Nicolas-des-Biefs Allier

Tarif : – – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 17:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Tree Souls

.

Eglise DA 420 Saint-Nicolas-des-Biefs 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 32 67 68 pentatete@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tree Souls

L’événement 24e Festival des Monts de la Madeleine Saint-Nicolas-des-Biefs a été mis à jour le 2026-04-08 par Vichy Destinations