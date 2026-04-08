Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

24e Festival des Monts de la Madeleine Eglise Saint-Nicolas-des-Biefs

24e Festival des Monts de la Madeleine Eglise Saint-Nicolas-des-Biefs samedi 18 juillet 2026.

Lieu : Eglise

Adresse : DA 420

Ville : 03250 Saint-Nicolas-des-Biefs

Département : Allier

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 10

Saint-Nicolas-des-Biefs

24e Festival des Monts de la Madeleine

Eglise DA 420 Saint-Nicolas-des-Biefs Allier

Tarif : – – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 17:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Tree Souls
  .

Eglise DA 420 Saint-Nicolas-des-Biefs 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 32 67 68  pentatete@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tree Souls

L’événement 24e Festival des Monts de la Madeleine Saint-Nicolas-des-Biefs a été mis à jour le 2026-04-08 par Vichy Destinations

À voir aussi à Saint-Nicolas-des-Biefs (Allier)