24e Festival des Monts de la Madeleine Eglise Saint-Nicolas-des-Biefs
24e Festival des Monts de la Madeleine Eglise Saint-Nicolas-des-Biefs samedi 18 juillet 2026.
Saint-Nicolas-des-Biefs
24e Festival des Monts de la Madeleine
Eglise DA 420 Saint-Nicolas-des-Biefs Allier
Tarif : – – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 17:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Tree Souls
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Eglise DA 420 Saint-Nicolas-des-Biefs 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 32 67 68 pentatete@gmail.com
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Tree Souls
L’événement 24e Festival des Monts de la Madeleine Saint-Nicolas-des-Biefs a été mis à jour le 2026-04-08 par Vichy Destinations
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