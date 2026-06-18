Concert duo Flute et piano Rue de la Verrerie Saint-Nicolas-des-Biefs

Saint-Nicolas-des-Biefs

Concert duo Flute et piano

Rue de la Verrerie Eglise Saint-Nicolas Saint-Nicolas-des-Biefs Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:00:00

fin : 2026-07-10 20:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Cet ensemble à géométrie variable existe depuis 2002, il nous propose une musique populaire et virtuose à la fois.

Leur expérience leur permet de nous offrir un vaste panorama musical où cohabitent toutes les musiques. A ne pas manquer !

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Rue de la Verrerie Eglise Saint-Nicolas Saint-Nicolas-des-Biefs 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 53 33 99 arlettigat@yahoo.fr

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English :

This ensemble with a variable lineup has been around since 2002, offering music that is both popular and virtuosic.

Their experience allows them to offer us a vast musical panorama where all genres of music coexist. Don’t miss it!

L’événement Concert duo Flute et piano Saint-Nicolas-des-Biefs a été mis à jour le 2026-06-18 par Vichy Destinations