Randonnée gourmande au Plateau de la Verrerie Saint-Nicolas-des-Biefs (entre Vichy et Roanne) Saint-Nicolas-des-Biefs dimanche 26 juillet 2026.

Saint-Nicolas-des-Biefs

Randonnée gourmande au Plateau de la Verrerie Saint-Nicolas-des-Biefs (entre Vichy et Roanne)

Camping les Myrtilles Saint-Nicolas-des-Biefs Allier

Tarif : 10 – 10 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 08:45:00

fin : 2026-07-26 12:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Partez pour une randonnée gourmande au cœur du Plateau de la Verrerie, un site naturel exceptionnel de la Montagne bourbonnaise classé Natura 2000.

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Camping les Myrtilles Saint-Nicolas-des-Biefs 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 37 89 contact@vichydestinations.fr

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English :

Set out on a gourmet hike in the heart of the Plateau de la Verrerie, an exceptional natural site in the Montagne Bourbonnaise designated as a Natura 2000 site.

L’événement Randonnée gourmande au Plateau de la Verrerie Saint-Nicolas-des-Biefs (entre Vichy et Roanne) Saint-Nicolas-des-Biefs a été mis à jour le 2026-06-17 par Vichy Destinations