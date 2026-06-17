Randonnée gourmande au Plateau de la Verrerie Saint-Nicolas-des-Biefs (entre Vichy et Roanne) Saint-Nicolas-des-Biefs
Randonnée gourmande au Plateau de la Verrerie Saint-Nicolas-des-Biefs (entre Vichy et Roanne) Saint-Nicolas-des-Biefs dimanche 26 juillet 2026.
Saint-Nicolas-des-Biefs
Randonnée gourmande au Plateau de la Verrerie Saint-Nicolas-des-Biefs (entre Vichy et Roanne)
Camping les Myrtilles Saint-Nicolas-des-Biefs Allier
Tarif : 10 – 10 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 08:45:00
fin : 2026-07-26 12:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Partez pour une randonnée gourmande au cœur du Plateau de la Verrerie, un site naturel exceptionnel de la Montagne bourbonnaise classé Natura 2000.
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Camping les Myrtilles Saint-Nicolas-des-Biefs 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 37 89 contact@vichydestinations.fr
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English :
Set out on a gourmet hike in the heart of the Plateau de la Verrerie, an exceptional natural site in the Montagne Bourbonnaise designated as a Natura 2000 site.
L’événement Randonnée gourmande au Plateau de la Verrerie Saint-Nicolas-des-Biefs (entre Vichy et Roanne) Saint-Nicolas-des-Biefs a été mis à jour le 2026-06-17 par Vichy Destinations