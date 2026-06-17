Randonnée gourmande à Saint-Nicolas-des-Biefs Les Hêtres tortueux que vous n’avez jamais vus (près de Vichy, Allier) Saint-Nicolas-des-Biefs mercredi 26 août 2026.

Saint-Nicolas-des-Biefs

Randonnée gourmande à Saint-Nicolas-des-Biefs Les Hêtres tortueux que vous n’avez jamais vus (près de Vichy, Allier)

Eglise Saint-Nicolas-des-Biefs Allier

Tarif : 10 – 10 – 18.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 11:00:00

fin : 2026-08-26 16:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Partez pour une randonnée accompagnée au cœur de l’Espace Naturel Sensible des Hêtres Tortueux, un site remarquable de la Montagne bourbonnaise.

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Eglise Saint-Nicolas-des-Biefs 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 37 89 contact@vichydestinations.fr

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English :

Set out on a guided hike through the heart of the Héâtres Tortueux Sensitive Natural Area, a remarkable site in the Bourbonnais Mountains.

L’événement Randonnée gourmande à Saint-Nicolas-des-Biefs Les Hêtres tortueux que vous n’avez jamais vus (près de Vichy, Allier) Saint-Nicolas-des-Biefs a été mis à jour le 2026-06-17 par Vichy Destinations