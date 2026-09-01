Informations pratiques

Saint-Nicolas-des-Biefs

JEP 2026 Musée du Verrier Histoire des verriers de 1660 à 1780

Musée du Verrier Saint-Nicolas-des-Biefs Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

A Saint Nicolas des Biefs le Musée du Verrier présente l’histoire de Gentilshommes Verriers venus s’installer en 1660 pour implanter une importante verrerie forestière sur le plateau appelé encore de nos jours La Verrerie , dont les fours ont fonctionné.

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Musée du Verrier Saint-Nicolas-des-Biefs 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 69 20 69 44

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English :

In Saint-Nicolas-des-Biefs, the Glassmakers’ Museum presents the history of the Gentilshommes Verriers, who settled there in 1660 to establish a major forest-based glassworkson the plateau still known today as “La Verrerie,” where the furnaces were once in operation.

L’événement JEP 2026 Musée du Verrier Histoire des verriers de 1660 à 1780 Saint-Nicolas-des-Biefs a été mis à jour le 2026-08-08 par Vichy Destinations