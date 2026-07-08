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AGENDA · Saint-Nicolas-des-Biefs

Brins d’histoire au Musée du Verrier Musée du Verrier Saint-Nicolas-des-Biefs

dimanche 20 septembre 2026 · Musée du Verrier · Saint-Nicolas-des-Biefs

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Musée du Verrier
Adresse
1 rue Joseph Pignaud
Ville
03250 Saint-Nicolas-des-Biefs
Département
Allier
Tarif

Saint-Nicolas-des-Biefs

Brins d’histoire au Musée du Verrier

Musée du Verrier 1 rue Joseph Pignaud Saint-Nicolas-des-Biefs Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Accueil gratuit toute la journée pour partager des moments de l’histoire de Saint Nicolas 1/ histoire des Gentilshommes verriers venus s’installer à Saint Nicolas au 17e siècle pour y fonder une verrerie 2/ histoire des métiers anciens de notre village.
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Musée du Verrier 1 rue Joseph Pignaud Saint-Nicolas-des-Biefs 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 69 20 69 44  anniebonnefoy@aliceadsl.fr

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English :

Free admission all day to learn about moments in the history of Saint Nicolas: 1. The history of the glassmakers who settled in Saint Nicolas in the 17th century to establish a glassworks; 2. The history of our village’s traditional crafts.

L’événement Brins d’histoire au Musée du Verrier Saint-Nicolas-des-Biefs a été mis à jour le 2026-07-08 par Vichy Destinations

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