Brins d’histoire au Musée du Verrier Musée du Verrier Saint-Nicolas-des-Biefs

Informations pratiques

Saint-Nicolas-des-Biefs

Brins d’histoire au Musée du Verrier

Musée du Verrier 1 rue Joseph Pignaud Saint-Nicolas-des-Biefs Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Accueil gratuit toute la journée pour partager des moments de l’histoire de Saint Nicolas 1/ histoire des Gentilshommes verriers venus s’installer à Saint Nicolas au 17e siècle pour y fonder une verrerie 2/ histoire des métiers anciens de notre village.

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Musée du Verrier 1 rue Joseph Pignaud Saint-Nicolas-des-Biefs 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 69 20 69 44 anniebonnefoy@aliceadsl.fr

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English :

Free admission all day to learn about moments in the history of Saint Nicolas: 1. The history of the glassmakers who settled in Saint Nicolas in the 17th century to establish a glassworks; 2. The history of our village’s traditional crafts.

L’événement Brins d’histoire au Musée du Verrier Saint-Nicolas-des-Biefs a été mis à jour le 2026-07-08 par Vichy Destinations