Brins d’histoire au Musée du Verrier Musée du Verrier Saint-Nicolas-des-Biefs
dimanche 20 septembre 2026 · Musée du Verrier · Saint-Nicolas-des-Biefs
Informations pratiques
Saint-Nicolas-des-Biefs
Brins d’histoire au Musée du Verrier
Musée du Verrier 1 rue Joseph Pignaud Saint-Nicolas-des-Biefs Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Accueil gratuit toute la journée pour partager des moments de l’histoire de Saint Nicolas 1/ histoire des Gentilshommes verriers venus s’installer à Saint Nicolas au 17e siècle pour y fonder une verrerie 2/ histoire des métiers anciens de notre village.
.
Musée du Verrier 1 rue Joseph Pignaud Saint-Nicolas-des-Biefs 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 69 20 69 44 anniebonnefoy@aliceadsl.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Free admission all day to learn about moments in the history of Saint Nicolas: 1. The history of the glassmakers who settled in Saint Nicolas in the 17th century to establish a glassworks; 2. The history of our village’s traditional crafts.
L’événement Brins d’histoire au Musée du Verrier Saint-Nicolas-des-Biefs a été mis à jour le 2026-07-08 par Vichy Destinations
À voir aussi à Saint-Nicolas-des-Biefs (Allier)
- 24e Festival des Monts de la Madeleine Eglise Saint-Nicolas-des-Biefs 18 juillet 2026
- Randonnée gourmande au Plateau de la Verrerie Saint-Nicolas-des-Biefs (entre Vichy et Roanne) Saint-Nicolas-des-Biefs 26 juillet 2026
- La Cabine Téléphonique Saint-Nicolas-des-Biefs 3 août 2026
- Randonnée gourmande à Saint-Nicolas-des-Biefs Les Hêtres tortueux que vous n’avez jamais vus (près de Vichy, Allier) Saint-Nicolas-des-Biefs 26 août 2026