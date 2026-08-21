AGENDA · Saint-Nicolas-des-Biefs
L’histoire de Gentilshommes Verriers de 1660 à 1780, Musée du verrier, Saint-Nicolas-des-Biefs
dimanche 20 septembre 2026 · Musée du verrier · Saint-Nicolas-des-Biefs
Informations pratiques
L’histoire de Gentilshommes Verriers de 1660 à 1780 Dimanche 20 septembre, 10h00 Musée du verrier Allier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Ouverture en continue de 10h à 18h le dimanche 20 septembre – visites guidées.
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Ouverture en continue de 10h à 18h le dimanche 20 septembre – visites guidées.
©Musée du verrier
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