L’histoire de Gentilshommes Verriers de 1660 à 1780, Musée du verrier, Saint-Nicolas-des-Biefs

Informations pratiques

L’histoire de Gentilshommes Verriers de 1660 à 1780 Dimanche 20 septembre, 10h00 Musée du verrier Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ouverture en continue de 10h à 18h le dimanche 20 septembre – visites guidées.

Musée du verrier 03250 Saint-Nicolas-des-Biefs Saint-Nicolas-des-Biefs 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0669206944 [{« type »: « phone », « value »: « 06.69.20.69.44 »}]

Ouverture en continue de 10h à 18h le dimanche 20 septembre – visites guidées.

©Musée du verrier