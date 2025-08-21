Sentier de découverte des Spahis à La Horgne La Horgne Ardennes
08430 La Horgne Ardennes Grand Est
Distance : 3000.0
Le 15 mai 1940, le village de La Horgne est le centre d’un fameux fait d’armes des Spahis français, algériens et marocains.La 3è brigade de Spahis y affronte un bataillon d’infanterie motorisée renforcé de chars, appartenant à la 1ère Panzer-Division allemande, l’une des meilleures unités du général Guderian. Pendant une dizaine d’heures, le village de La Horgne est le théâtre d’un âpre combat. C’est aujourd’hui dans un village apaisé que vous est proposé de découvrir une page de l’histoire locale, en empruntant ce sentier.
http://cretespreardennaisestourisme.com/ +33 3 24 35 02 69
English :
On 15 May 1940, the village of La Horgne was the centre of a famous feat of arms by the French, Algerian and Moroccan Spahis, as the 3rd Spahis Brigade confronted a motorised infantry battalion reinforced with tanks, belonging to the 1st German Panzer-Division, one of General Guderian’s best units. For about ten hours, the village of La Horgne was the scene of a bitter battle. Today, it is in a peaceful village that you are invited to discover a page of local history, by taking this path.
Deutsch :
Am 15. Mai 1940 war das Dorf La Horgne das Zentrum eines berühmten Gefechts der französischen, algerischen und marokkanischen Spahis: Die 3. Spahi-Brigade traf hier auf ein mit Panzern verstärktes motorisiertes Infanteriebataillon der deutschen 1. Panzer-Division, eine der besten Einheiten von General Guderian. Etwa zehn Stunden lang war das Dorf La Horgne Schauplatz eines erbitterten Kampfes. Heute können Sie auf diesem Weg in einem friedlichen Dorf eine Seite der lokalen Geschichte entdecken.
Italiano :
Il 15 maggio 1940, il villaggio di La Horgne fu al centro di una famosa prova d’armi degli Spahis francesi, algerini e marocchini, quando la 3ª Brigata Spahis affrontò un battaglione di fanteria motorizzata rinforzato con carri armati, appartenente alla 1ª Panzer-Division tedesca, una delle migliori unità del generale Guderian. Per circa dieci ore, il villaggio di La Horgne fu teatro di un’aspra battaglia. Oggi, è in un tranquillo villaggio che siete invitati a scoprire una pagina di storia locale, percorrendo questo sentiero.
Español :
El 15 de mayo de 1940, el pueblo de La Horgne fue el centro de una famosa hazaña armamentística de los Spahis franceses, argelinos y marroquíes, ya que la 3ª Brigada Spahis se enfrentó a un batallón de infantería motorizada reforzado con tanques, perteneciente a la 1ª División Panzer alemana, una de las mejores unidades del general Guderian. Durante unas diez horas, el pueblo de La Horgne fue el escenario de una dura batalla. Hoy en día, es en un pueblo tranquilo donde se le invita a descubrir una página de la historia local, tomando este camino.
