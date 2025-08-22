Sentier de découverte du Domaine de Benquet Le Houga Gers

Sentier de découverte du Domaine de Benquet

Sentier de découverte du Domaine de Benquet 3763 route de Benquet 32460 Le Houga Gers Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Découverte de la nature ordinaire par huit panneaux interactifs au long d’allées en herbe autour des prairies avec chevaux et poneys, et dans une forêt.

http://www.ledomainedebenquet.com/ +33 5 62 08 96 11

English :

Discover ordinary nature through eight interactive panels along grassy paths around meadows with horses and ponies, and in a forest.

Deutsch :

Entdeckung der gewöhnlichen Natur durch acht interaktive Tafeln entlang von Graswegen rund um Wiesen mit Pferden und Ponys und in einem Wald.

Italiano :

Scoprite la natura ordinaria attraverso otto pannelli interattivi lungo sentieri erbosi, intorno a prati con cavalli e pony e in un bosco.

Español :

Descubra la naturaleza ordinaria a través de ocho paneles interactivos por caminos cubiertos de hierba, alrededor de prados con caballos y ponis, y en un bosque.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-14 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme