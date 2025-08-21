Sentier de découverte du Serre-Gras Aspres-sur-Buëch Hautes-Alpes

Sentier de découverte du Serre-Gras

Sentier de découverte du Serre-Gras Plateau du Serre-Gras 05140 Aspres-sur-Buëch Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Partez a la découverte du Serre-Gras grâce à se sentier thématiques !

La forêt est une véritable usine dans laquelle chaque machine est un être vivant.

C’est une société fondée sur des échanges multiples entre animaux et végétaux…

Boucle d’1km.

https://www.sources-du-buech.com/ +33 4 92 57 27 43

English :

Discover the Serre-Gras with this themed trail!

The forest is a veritable factory in which every machine is a living being.

It’s a society based on multiple exchanges between animals and plants…

1km loop.

Deutsch :

Entdecken Sie den Serre-Gras auf diesem Themenpfad!

Der Wald ist eine echte Fabrik, in der jede Maschine ein Lebewesen ist.

Es ist eine Gesellschaft, die auf dem vielfältigen Austausch zwischen Tieren und Pflanzen beruht…

1 km langer Rundweg.

Italiano :

Scoprite le Serre-Gras con questo percorso tematico!

La foresta è una vera e propria fabbrica in cui ogni macchina è un essere vivente.

È una società basata su molteplici scambi tra animali e piante…

Anello di 1 km.

Español :

Descubra el Serre-Gras con este sendero temático

El bosque es una auténtica fábrica en la que cada máquina es un ser vivo.

Es una sociedad basada en múltiples intercambios entre animales y plantas…

Bucle de 1 km.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-11-12 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme