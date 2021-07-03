Sentier de douzat Douzat Charente

Sentier de douzat Douzat Charente vendredi 1 août 2025.

Sentier de douzat

Sentier de douzat Le bourg 16290 Douzat Charente Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Empruntez le sentier balisé de Douzat d’une distance de 15 km et admirez la beauté des vignobles charentais.
Couleur de balisage rouge.

http://www.douzat.fr/   +33 5 45 96 40 41

English :

Take the 15 km Douzat signposted trail and admire the beauty of the Charente vineyards.
Marking color: red.

Deutsch :

Nehmen Sie den 15 km langen, markierten Douzat-Weg und bewundern Sie die Schönheit der Weinberge der Charente.
Markierungsfarbe: Rot.

Italiano :

Percorrete il sentiero di Douzat, lungo 15 km e segnalato, e ammirate la bellezza dei vigneti della Charente.
Colore della segnaletica: rosso.

Español :

Tome el sendero señalizado de Douzat, de 15 km, y admire la belleza de los viñedos de Charente.
Color de la señalización: rojo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-07-03 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme