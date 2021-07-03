Sentier de douzat Douzat Charente
Sentier de douzat
Sentier de douzat Le bourg 16290 Douzat Charente Nouvelle-Aquitaine
Empruntez le sentier balisé de Douzat d’une distance de 15 km et admirez la beauté des vignobles charentais.
Couleur de balisage rouge.
http://www.douzat.fr/ +33 5 45 96 40 41
English :
Take the 15 km Douzat signposted trail and admire the beauty of the Charente vineyards.
Marking color: red.
Deutsch :
Nehmen Sie den 15 km langen, markierten Douzat-Weg und bewundern Sie die Schönheit der Weinberge der Charente.
Markierungsfarbe: Rot.
Italiano :
Percorrete il sentiero di Douzat, lungo 15 km e segnalato, e ammirate la bellezza dei vigneti della Charente.
Colore della segnaletica: rosso.
Español :
Tome el sendero señalizado de Douzat, de 15 km, y admire la belleza de los viñedos de Charente.
Color de la señalización: rojo.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-07-03 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme