Sentier de la Barre Villejoubert Villejoubert Charente

Sentier de la Barre Villejoubert

Sentier de la Barre Villejoubert Place Jean Moulin 16560 Villejoubert Charente Nouvelle-Aquitaine

Visitez l’église de Villejoubert dont la cloche serait la plus ancienne de la Charente et son château de la Barre. Découvrez des monuments historiques sur la commune.

https://www.coeurdecharente.fr/ +33 5 45 20 68 46

English :

Visit the church of Villejoubert, whose bell is said to be the oldest in the Charente, and the château de la Barre. Discover historic monuments in the commune.

Deutsch :

Besuchen Sie die Kirche von Villejoubert, deren Glocke die älteste der Charente sein soll, und das Schloss La Barre. Entdecken Sie historische Bauwerke in der Gemeinde.

Italiano :

Visitate la chiesa di Villejoubert, la cui campana si dice sia la più antica della Charente, e il Castello della Barre. Scoprite i monumenti storici del comune.

Español :

Visite la iglesia de Villejoubert, cuya campana se dice que es la más antigua de la Charente, y el castillo de la Barre. Descubra los monumentos históricos del municipio.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-07 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme