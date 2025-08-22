Sentier de la Barre Villejoubert Villejoubert Charente
Sentier de la Barre Villejoubert Villejoubert Charente vendredi 1 mai 2026.
Sentier de la Barre Villejoubert
Sentier de la Barre Villejoubert Place Jean Moulin 16560 Villejoubert Charente Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : Tarif :
Visitez l’église de Villejoubert dont la cloche serait la plus ancienne de la Charente et son château de la Barre. Découvrez des monuments historiques sur la commune.
https://www.coeurdecharente.fr/ +33 5 45 20 68 46
English :
Visit the church of Villejoubert, whose bell is said to be the oldest in the Charente, and the château de la Barre. Discover historic monuments in the commune.
Deutsch :
Besuchen Sie die Kirche von Villejoubert, deren Glocke die älteste der Charente sein soll, und das Schloss La Barre. Entdecken Sie historische Bauwerke in der Gemeinde.
Italiano :
Visitate la chiesa di Villejoubert, la cui campana si dice sia la più antica della Charente, e il Castello della Barre. Scoprite i monumenti storici del comune.
Español :
Visite la iglesia de Villejoubert, cuya campana se dice que es la más antigua de la Charente, y el castillo de la Barre. Descubra los monumentos históricos del municipio.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-07 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme