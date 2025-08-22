Sentier de la borne des trois départements Les Gours Les Gours Charente

Sentier de la borne des trois départements Les Gours

Sentier de la borne des trois départements Les Gours Plan d’eau de Point Folle 16140 Les Gours Charente Nouvelle-Aquitaine

Découvrez les moulins à eau et le plan d’eau des Gours. Grande balade à travers les champs pour croiser le GR 36 qui vous guidera jusqu’à la borne des trois départements.

https://www.coeurdecharente.fr/ +33 5 45 20 68 46

English :

Discover the water mills and the Gours lake. Stroll through the fields to cross the GR 36, which guides you to the three-department milestone.

Deutsch :

Entdecken Sie die Wassermühlen und die Wasserfläche von Les Gours. Großer Spaziergang durch die Felder, um den GR 36 zu kreuzen, der Sie bis zum Grenzstein der drei Departements führt.

Italiano :

Scoprite i mulini ad acqua e il lago di Gours. Fate una lunga passeggiata tra i campi per attraversare il GR 36, che vi condurrà alla pietra miliare dei tre dipartimenti.

Español :

Descubra los molinos de agua y el lago de Gours. Dé un largo paseo por los campos para cruzar el GR 36, que le guiará hasta el hito de los tres departamentos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-07 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme