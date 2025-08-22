Sentier des gouffres Les Gours Les Gours Charente

Sentier des gouffres Les Gours

Sentier des gouffres Les Gours Place Joseph Mouclier 16140 Les Gours Charente Nouvelle-Aquitaine

Courte balade pour découvrir le bourg de la commune et un paysage différent ! N’hésitez pas à compléter votre randonnée par le sentier de la borne des 3 départements.

English :

A short stroll to discover the village and a different landscape! Don’t hesitate to complete your hike with the 3 Departments path.

Deutsch :

Kurze Wanderung, um den Marktflecken der Gemeinde und eine andere Landschaft zu entdecken! Zögern Sie nicht, Ihre Wanderung durch den Weg des Grenzsteins der 3 Departements zu ergänzen.

Italiano :

Una breve passeggiata per scoprire il villaggio e un paesaggio diverso! Non esitate a completare la vostra passeggiata seguendo il percorso della pietra miliare dei 3 dipartimenti.

Español :

¡Un corto paseo para descubrir el pueblo y un paisaje diferente! No dude en completar su paseo siguiendo el camino del hito de los 3 departamentos.

