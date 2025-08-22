SENTIER DE LA CHAPELLE BON SECOURS (N°54) Villepail Mayenne

SENTIER DE LA CHAPELLE BON SECOURS (N°54)

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR SENTIER DE LA CHAPELLE BON SECOURS (N°54) 53250 Villepail Mayenne Pays de la Loire

Durée : Distance : 14000.0 Tarif :

Au coeur de l’espace naturel sensible de la corniche de Pail, le sentier de la Chapelle du Bon Secours dévoile de magnifiques panoramas.

+33 2 43 30 11 11

English :

In the heart of the sensitive natural area of the cornice of Pail, the path of the Chapel of Bon Secours reveals magnificent panoramas.

Deutsch :

Im Herzen des empfindlichen Naturraums der Corniche de Pail enthüllt der Pfad der Chapelle du Bon Secours herrliche Panoramen.

Italiano :

Nel cuore dell’area naturale sensibile della cornice del Pail, il sentiero della Cappella Bon Secours offre panorami magnifici.

Español :

En el corazón del sensible espacio natural de la cornisa del Pail, el sendero de la capilla del Bon Secours revela magníficos panoramas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-28 par eSPRIT Pays de la Loire