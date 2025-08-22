SENTIER DE LA CHAPELLE BON SECOURS (N°54) Villepail Mayenne
SENTIER DE LA CHAPELLE BON SECOURS (N°54) Villepail Mayenne vendredi 1 mai 2026.
SENTIER DE LA CHAPELLE BON SECOURS (N°54)
Itinéraire de promenade et de randonnée, PR SENTIER DE LA CHAPELLE BON SECOURS (N°54) 53250 Villepail Mayenne Pays de la Loire
Distance : 14000.0
Au coeur de l’espace naturel sensible de la corniche de Pail, le sentier de la Chapelle du Bon Secours dévoile de magnifiques panoramas.
+33 2 43 30 11 11
English :
In the heart of the sensitive natural area of the cornice of Pail, the path of the Chapel of Bon Secours reveals magnificent panoramas.
Deutsch :
Im Herzen des empfindlichen Naturraums der Corniche de Pail enthüllt der Pfad der Chapelle du Bon Secours herrliche Panoramen.
Italiano :
Nel cuore dell’area naturale sensibile della cornice del Pail, il sentiero della Cappella Bon Secours offre panorami magnifici.
Español :
En el corazón del sensible espacio natural de la cornisa del Pail, el sendero de la capilla del Bon Secours revela magníficos panoramas.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-28 par eSPRIT Pays de la Loire