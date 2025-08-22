Sentier de la Ferté Villefagnan Villefagnan Charente
Sentier de la Ferté Villefagnan
Sentier de la Ferté Villefagnan Place Edgard Saunier 16240 Villefagnan Charente Nouvelle-Aquitaine
Le sentier de la Ferté mène sur le Nord et constitue le plus haut point de la commune permettant un large point de vue sur le sud de la commune.
https://villefagnan.fr/ +33 5 45 31 60 57
English :
The sentier de la Ferté leads northwards and is the highest point in the commune, offering a wide view over the south of the town.
Deutsch :
Der Sentier de la Ferté führt nach Norden und ist der höchste Punkt der Gemeinde, von dem aus man einen weiten Blick über den Süden der Gemeinde hat.
Italiano :
Il Sentier de la Ferté conduce verso nord ed è il punto più alto del comune, offrendo un’ampia vista sul sud del comune.
Español :
El sentier de la Ferté conduce hacia el norte y es el punto más alto del municipio, ofreciendo una amplia vista sobre el sur del municipio.
