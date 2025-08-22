Sentier de la Ferté Villefagnan Villefagnan Charente

Sentier de la Ferté Villefagnan

Sentier de la Ferté Villefagnan Place Edgard Saunier 16240 Villefagnan Charente Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Le sentier de la Ferté mène sur le Nord et constitue le plus haut point de la commune permettant un large point de vue sur le sud de la commune.

https://villefagnan.fr/ +33 5 45 31 60 57

English :

The sentier de la Ferté leads northwards and is the highest point in the commune, offering a wide view over the south of the town.

Deutsch :

Der Sentier de la Ferté führt nach Norden und ist der höchste Punkt der Gemeinde, von dem aus man einen weiten Blick über den Süden der Gemeinde hat.

Italiano :

Il Sentier de la Ferté conduce verso nord ed è il punto più alto del comune, offrendo un’ampia vista sul sud del comune.

Español :

El sentier de la Ferté conduce hacia el norte y es el punto más alto del municipio, ofreciendo una amplia vista sobre el sur del municipio.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-14 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme