Moulin à vent charentais, Moulin des Pierres Blanches 16240, Villefagnan

Moulin à vent charentais Samedi 27 juin, 10h00, 14h00 Moulin des Pierres Blanches 16240 Charente

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00

Visites guidées du moulin à vent avec démonstration de la fabrication de la farine. De plus une exposition de photos dont celles de la réhabilitation du moulin.

Moulin des Pierres Blanches 16240 Moulin des pierres blanches 16240 VILLEFAGNAN Villefagnan 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 71 41 37 22 »}]

Visites guidées moulin vent