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Moulin à vent charentais, Moulin des Pierres Blanches 16240, Villefagnan

Moulin à vent charentais, Moulin des Pierres Blanches 16240, Villefagnan

Moulin à vent charentais, Moulin des Pierres Blanches 16240, Villefagnan samedi 27 juin 2026.

Lieu : Moulin des Pierres Blanches 16240

Adresse : Moulin des pierres blanches 16240 VILLEFAGNAN

Ville : 16240 Villefagnan

Département : Charente

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif : Participation libre

Moulin à vent charentais Samedi 27 juin, 10h00, 14h00 Moulin des Pierres Blanches 16240 Charente

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00

Visites guidées du moulin à vent avec démonstration de la fabrication de la farine. De plus une exposition de photos dont celles de la réhabilitation du moulin.

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Visites guidées moulin vent

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