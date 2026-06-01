Marché bio en fête : démonstration culinaire et dégustation, Ferme de Chassagne, Villefagnan

Marché bio en fête : démonstration culinaire et dégustation Vendredi 5 juin, 17h00 Ferme de Chassagne Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T17:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T17:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

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Atelier gourmand au marché de producteurs bio : démonstration culinaire et dégustation de produits issus des fermes de Chassagne. bio cuisine

Charente Libre