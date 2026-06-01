Marché bio en fête : démonstration culinaire et dégustation, Ferme de Chassagne, Villefagnan
Marché bio en fête : démonstration culinaire et dégustation, Ferme de Chassagne, Villefagnan vendredi 5 juin 2026.
Marché bio en fête : démonstration culinaire et dégustation Vendredi 5 juin, 17h00 Ferme de Chassagne Charente
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T17:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T17:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00
Ferme de Chassagne Chassagne 16240 Villefagnan Villefagnan 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « coordination@lesfermesdechassagne.fr »}]
Atelier gourmand au marché de producteurs bio : démonstration culinaire et dégustation de produits issus des fermes de Chassagne. bio cuisine
Charente Libre