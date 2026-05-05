7ème triathlon des Trois Fontaines Route d’Aigre Villefagnan

Villefagnan

7ème triathlon des Trois Fontaines

Route d’Aigre Plan d’eau des Trois Fontaines Villefagnan Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

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Route d’Aigre Plan d’eau des Trois Fontaines Villefagnan 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 49 58 37

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English :

L’événement 7ème triathlon des Trois Fontaines Villefagnan a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Destination Nord Charente