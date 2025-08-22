Sentier de la Font de l’Echo Coulonges Coulonges Charente

Sentier de la Font de l’Echo Coulonges

Sentier de la Font de l’Echo Coulonges En direction de la sortie de Coulonges vers Vouharte 16330 Coulonges Charente Nouvelle-Aquitaine

Découvrez le point de vue sur le bourg et sur la vallée de la Charente. Le sentier vous emmènera à la fontaine de la Font de l’Echo.

+33 5 45 20 68 46

English :

Discover the view over the village and the Charente valley. The path takes you to the Font de l’Echo fountain.

Deutsch :

Entdecken Sie den Aussichtspunkt über den Marktflecken und das Tal der Charente. Der Weg führt Sie zum Brunnen Font de l’Echo.

Italiano :

Scoprite la vista sul villaggio e sulla valle della Charente. Il sentiero vi condurrà alla fontana dell’Eco.

Español :

Descubra las vistas sobre el pueblo y el valle del Charente. El sendero le llevará hasta la Font de l’Echo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-07 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme