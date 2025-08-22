Sentier de la Font de l’Echo Coulonges Coulonges Charente
Sentier de la Font de l’Echo Coulonges Coulonges Charente vendredi 1 mai 2026.
Sentier de la Font de l’Echo Coulonges
Sentier de la Font de l’Echo Coulonges En direction de la sortie de Coulonges vers Vouharte 16330 Coulonges Charente Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : Tarif :
Découvrez le point de vue sur le bourg et sur la vallée de la Charente. Le sentier vous emmènera à la fontaine de la Font de l’Echo.
+33 5 45 20 68 46
English :
Discover the view over the village and the Charente valley. The path takes you to the Font de l’Echo fountain.
Deutsch :
Entdecken Sie den Aussichtspunkt über den Marktflecken und das Tal der Charente. Der Weg führt Sie zum Brunnen Font de l’Echo.
Italiano :
Scoprite la vista sul villaggio e sulla valle della Charente. Il sentiero vi condurrà alla fontana dell’Eco.
Español :
Descubra las vistas sobre el pueblo y el valle del Charente. El sendero le llevará hasta la Font de l’Echo.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-07 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme