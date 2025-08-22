Sentier de la Libellule Bleue Monestiés Tarn

Sentier de la Libellule Bleue

Sentier de la Libellule Bleue Côté passerelle en bois 81640 Monestiés Tarn Occitanie

Royaume d’une biodiversité riche, les rives de la Roucarié accueillent notamment plusieurs espèces de libellules dont la libellule bleue, choisie comme mascotte de ce sentier. Cette libellule va accompagner le promeneur dans son parcours découverte.

English :

A kingdom of rich biodiversity, the banks of the Roucarié River are home to several species of dragonflies, including the blue dragonfly, chosen as mascot for this trail. This dragonfly will accompany the walker on his discovery trail.

Deutsch :

Die Ufer des Flusses Roucarié sind reich an Biodiversität und beherbergen mehrere Libellenarten, darunter die blaue Libelle, die als Maskottchen für diesen Pfad ausgewählt wurde. Diese Libelle wird den Wanderer auf seinem Entdeckungspfad begleiten.

Italiano :

Le rive del Roucarié ospitano una ricca biodiversità, tra cui diverse specie di libellule, come la libellula blu, scelta come mascotte di questo percorso. Questa libellula accompagnerà il camminatore nel suo viaggio di scoperta.

Español :

Las orillas del Roucarié albergan una rica biodiversidad, que incluye varias especies de libélulas, como la libélula azul, que ha sido elegida como mascota de este sendero. Esta libélula acompañará al caminante en su viaje de descubrimiento.

