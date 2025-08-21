Sentier de la Macarine Villejoubert Villejoubert Charente

Sentier de la Macarine Villejoubert

Sentier de la Macarine Villejoubert Place Jean Moulin au centre-bourg 16560 Villejoubert Charente Nouvelle-Aquitaine

Découvrez des monuments historiques et admirez de belles vues. Baladez-vous dans la forêt, la nature et le calme de Villejoubert.

+33 5 45 20 68 46

English :

Discover historic monuments and admire beautiful views. Stroll through Villejoubert’s forest, nature and tranquillity.

Deutsch :

Entdecken Sie historische Denkmäler und genießen Sie schöne Aussichten. Machen Sie einen Spaziergang durch den Wald, die Natur und die Ruhe von Villejoubert.

Italiano :

Scoprite i monumenti storici e ammirate gli splendidi panorami. Passeggiate nella foresta, nella natura e nella pace di Villejoubert.

Español :

Descubra monumentos históricos y admire hermosas vistas. Pasee por el bosque, la naturaleza y la paz de Villejoubert.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-07 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme