Sentier de la Pierre Blanche Bessé Bessé Charente

Sentier de la Pierre Blanche Bessé

Sentier de la Pierre Blanche Bessé Place de la mairie 16140 Bessé Charente Nouvelle-Aquitaine

Visitez les 3 hameaux Gragonne, les Hortes, la Chize. Découvrez le charme du village de Bessé et profitez des points de vue pour admirer le paysage.

+33 5 45 20 68 46

English :

Visit the 3 hamlets: Gragonne, les Hortes, la Chize. Discover the charm of the village of Bessé and take advantage of the viewpoints to admire the landscape.

Deutsch :

Besuchen Sie die drei Weiler: Gragonne, Les Hortes, La Chize. Entdecken Sie den Charme des Dorfes Bessé und genießen Sie die Aussichtspunkte, von denen aus Sie die Landschaft bewundern können.

Italiano :

Visitate le 3 frazioni: Gragonne, les Hortes e la Chize. Scoprite il fascino del villaggio di Bessé e approfittate dei punti panoramici per ammirare il paesaggio.

Español :

Visite las 3 aldeas: Gragonne, les Hortes y la Chize. Descubra el encanto del pueblo de Bessé y aproveche los miradores para admirar el paisaje.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-07 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme