Sentier de la Pierre Blanche Bessé Bessé Charente

Sentier de la Pierre Blanche Bessé
Place de la mairie 16140 Bessé Charente Nouvelle-Aquitaine
Visitez les 3 hameaux Gragonne, les Hortes, la Chize. Découvrez le charme du village de Bessé et profitez des points de vue pour admirer le paysage.
+33 5 45 20 68 46
English :
Visit the 3 hamlets: Gragonne, les Hortes, la Chize. Discover the charm of the village of Bessé and take advantage of the viewpoints to admire the landscape.
Deutsch :
Besuchen Sie die drei Weiler: Gragonne, Les Hortes, La Chize. Entdecken Sie den Charme des Dorfes Bessé und genießen Sie die Aussichtspunkte, von denen aus Sie die Landschaft bewundern können.
Italiano :
Visitate le 3 frazioni: Gragonne, les Hortes e la Chize. Scoprite il fascino del villaggio di Bessé e approfittate dei punti panoramici per ammirare il paesaggio.
Español :
Visite las 3 aldeas: Gragonne, les Hortes y la Chize. Descubra el encanto del pueblo de Bessé y aproveche los miradores para admirar el paisaje.
