La boucle du Ferrand (Circuit n°14) Besse Isère

La boucle du Ferrand (Circuit n°14) 38142 Besse Isère Auvergne-Rhône-Alpes

La vallée du Ferrand est la plus sauvage des six vallées de l’Oisans. Ferrand vient d’ailleurs du latin ferus “sauvage” pour désigner le torrent fougueux et impétueux qui s’écoule à travers cette belle contrée secrète assez peu visitée.

English : The Ferrand round trip (Circuit n°14)

The Ferrand valley is the least developed of the six Oisans valleys. Indeed, the name Ferrand comes from the Latin “ferus”, meaning “wild”, to portray the raging mountain river that flows through this beautiful, secret and little-visited area.

Deutsch : La boucle du Ferrand (Circuit n°14)

Das Ferrand-Tal ist das wildeste der sechs Täler von Oisans. Ferrand kommt übrigens vom lateinischen Wort ferus wild und bezeichnet den feurigen und ungestümen Strom, der durch diese schöne, geheime und ziemlich wenig besuchte Gegend fließt.

Italiano :

La valle di Ferrand è la più selvaggia delle sei valli dell’Oisans. Ferrand deriva dal latino ferus sauvage , per indicare il torrente ardente e impetuoso che scorre in questa regione bellissima e segreta, raramente visitata.

Español : La boucle du Ferrand (Circuit n°14)

El valle de Ferrand es el más salvaje de los seis valles de Oisans. Ferrand viene del latín ferus ?sauvage? para designar el torrente ardiente e impetuoso que atraviesa esta bella y secreta región, raramente visitada.

