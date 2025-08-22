Sentier de la Rose Bellegarde Loiret

Sentier de la Rose A pieds

Sentier de la Rose Place de l’église 45270 Quiers-sur-Bezonde Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 120 Distance : 7500.0 Tarif :

Une promenade sous le signe des roses du Bellegardois, entre nature et patrimoine, histoire et botanique, vieilles pierres et jardinage …

Les résumés ainsi que les textes des pupitres ont été écrits par Anne-Marie Royer-Pantin et les aquarelles des pupitres ont été réalisés par Siobhan Royer.

https://www.loiretbalades.fr/fr/diffusio/circuit/sentier-de-la-rose_TFOCIR256644 +33 2 38 90 45 78

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A walk under the sign of the roses of Bellegard, between nature and heritage, history and botany, old stones and gardening …

The summaries and texts of the panels were written by Anne-Marie Royer-Pantin and the watercolors of the panels were done by Siobhan Royer.

Deutsch :

Ein Spaziergang im Zeichen der Rosen des Bellegardois, zwischen Natur und Kulturerbe, Geschichte und Botanik, alten Steinen und Gartenarbeit …

Die Zusammenfassungen sowie die Texte der Pulte wurden von Anne-Marie Royer-Pantin verfasst und die Aquarelle der Pulte von Siobhan Royer gemalt.

Italiano :

Una passeggiata all’insegna delle rose di Bellegard, tra natura e patrimonio, storia e botanica, vecchie pietre e giardinaggio…

I riassunti e i testi dei pannelli sono stati scritti da Anne-Marie Royer-Pantin e gli acquerelli dei pannelli sono stati realizzati da Siobhan Royer.

Español :

Un paseo bajo el signo de las rosas de Bellegard, entre naturaleza y patrimonio, historia y botánica, piedras antiguas y jardinería…

Los resúmenes y textos de los paneles fueron escritos por Anne-Marie Royer-Pantin y las acuarelas de los paneles fueron realizadas por Siobhan Royer.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par SIT Centre-Val de Loire